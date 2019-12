Laura Torrisi nasconde il suo passato | Il ricordo del Grande Fratello

Laura Torrisi - vacanza nel paradiso di Bali per i suoi 40 anni : "La metamorfosi. In cosa mi trasformerò ora?" - : Monica Montanaro La brava attrice Laura Torrisi ha raggiunto il traguardo dei 40 anni e ha deciso per l'occasione di regalarsi una speciale vacanza nel paradiso naturale dell'isola idonesiana di Bali. L'ex gieffina condivide ogni istante del viaggio con i suoi fan postando diversi scatti hot La brava attrice Laura Torrisi ha raggiunto l'importante traguardo degli "anta". Proprio oggi, il 7 dicembre, la bella siciliana compie 40 anni ...

Laura Torrisi compie 40 anni e festeggia a Bali : “In cosa mi trasformerò ora?” : Laura Torrisi compie 40 anni che sta festeggiando con un viaggio a Bali che sta raccontando tramite la sua pagina Instagram. L’attrice, infatti, oggi compie 40 anni e li festeggia con un post in cui si riprende mentre salta nel caratteristico Tempio Indù di Lempuyang: “La metamorfosi. Ci vuole tempo. In cosa mi trasformerò ora ? #40” ha scritto a corredo della doppia foto, ricevendo migliaia di like e messaggi, con ...

Laura Torrisi fa strike : (non) vestita così è il minimo. Curve tutte fuori - ha vinto ancora : Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista all’opera ad ‘Amici Celebrities’ in veste di concorrente, ma adesso l’attrice e cantante Laura Torrisi si è mostrata in tutto il suo splendore mettendo in evidenza il suo fisico esplosivo. Accantonati per un po’ i momenti lavorativi, è tempo per lei di godersi una bella vacanza. La donna è infatti partita per l’Asia ed attualmente si trova in Indonesia. Nelle ...

Laura Torrisi - la foto bollente fa scoppiare la polemica : “Ma non ti vergogni?” : Bellissima e sensuale Laura Torrisi sa come sedurre, con una classe che in pochi hanno. Senza essere mai volgare. La ex moglie di Leonardo Pieraccioni, reduce dal successo di Amici Celebrities dove, pure uscendo a gara in corsa ha fatto il pieno di applausi, è tornata a fare parlare di sé con una foto da capogiro. Lo scatto ritrae Laura Torrisi con indosso soltanto un asciugamano, nemmeno troppo maxi a dire il vero, che difatti copre “a fatica” ...

Chi è Aiello - il nuovo amore di Laura Torrisi : Si chiama Aiello il nuovo amore di Laura Torrisi. Secondo alcune indiscrezioni il cantautore avrebbe conquistato il cuore dell’attrice dopo l’addio a Luca Betti e a Leonardo Pieraccioni. Vero nome Antonio Aiello, l’artista è uno dei più amati del momento grazie a brani di successo come Arsenico e La mia ultima storia. Classe 1985, è originario di Cosenza, ma è cresciuto a Roma dove vive da oltre dieci anni. Ha iniziato a ...

Martina Pieraccioni è la fotocopia di Laura Torrisi. Papà Leonardo pubblica la foto e i fan si scatenano : “Sono identiche!” : Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina e poche ore fa, sull’account Instagram del regista toscano, è comparsa la prima foto della ‘piccola’ di casa Pieraccioni. “foto artistiche assai”, ha scritto il regista che, come detto, per la prima volta su Instagram il volto della figlia, nata nove anni fa dalla relazione con Laura Torrisi. Con la ...

Laura Torrisi ritrova l’amore dopo Leonardo Pieraccioni (e Amici Celebrities) : Laura Torrisi ritrova il sorriso dopo Amici Celebrities e la fine dell’amore con Leonardo Pieraccioni. Il programma di Maria De Filippi ha consentito al pubblico di conoscere meglio l’attrice e le sue fragilità. Più di una volta Laura è scoppiata a piangere sul palco, in preda all’emozione, ma soprattutto ha dimostrato di avere un grande talento. A trionfare ad Amici Celebrities, come ormai sappiamo, è stata Pamela Camassa, ...

Laura Torrisi - che scollatura! La foto bollente manda tutti in tilt : “Così non vale!” : Laura Torrisi è un’attrice e modella (ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni) ma di recente si è fatta apprezzare dal pubblico anche per le sue doti canore. La bellissima Laura, 40 anni il prossimo dicembre, era infatti tra i vip che hanno partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities. La Torrisi, che per tutto il percorso è stata sostenuta da Pieraccioni, il papà di sua figlia, è stata eliminata dalla gara (alla fine vinta da Pamela ...

“Lui in finale e te no?!”. E poi la stoccata. Amici Celebrities - Leonardo Pieraccioni non ha preso bene l’eliminazione di Laura Torrisi : Pamela Camassa ha conquistato tutti trionfando all’edizione di ‘Amici Celebrities’ al termine di un percorso di alto livello e ricco di soddisfazioni. A pochi giorni dalla conclusione del programma di Canale 5, emergono retroscena clamorosi che riguardano un personaggio non direttamente coinvolto. E la frase pronunciata è davvero incredibile. Dopo l’eliminazione di Laura Torrisi, avvenuta in semifinale per mano ...

“Lasciami in pace!”. Laura Torrisi esplode - contro di lei si è accanito per anni : adesso basta : È stata la rivelazione di Amici Celebrities. Bella e capace, Laura Torrisi ha conquistato pubblico e critici. La sua eliminazione durante la semifinale del talent ha causato più di qualche polemica. Nelle scorse ore Laura ha postato su Instagram una tenera foto con la figlia, che l’ha aiutata ai fornelli a cucinare una prelibata cenetta. Pioggia di like per l’istantanea e cascata di commenti entusiasti. Tranne uno che ha fatto perdere la ...