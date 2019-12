L' attrice Abraham | Italiani razzisti | colpa della cultura cattolica

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano L', in una lunga intervista, non manca di parlare di politica, sparando a zero su Giorgia Meloni (portatrice sana di razzismo) e sulla Lega "Il razzismo non appartiene a un colore o a un’etnia, ma è insito nell’ignoranzagente”. Musica e parole di Tezeta, giovanenata nel Gibuti da genitori etiopi e naturalizzata italiana (vive nel nostro Paese, a Roma, dall'età di 5 anni). Anche l'italo-africana non ha voluto esimersi dal fornire la propria opinione sul tema razzismo nel nostro Paese, concedendo una lunga intervista dai toni decisamente duri ed addossando ladel presunto razzismo deglialla religione. Secondo lainfatti "In Italia c’è lache, se uno nasce nero, si deve accontentare di rimanere ai marginisocietà. Penso che questa forma mentis venga in parte dalla ...

maurodelfavero1 : RT @claudio_2022: Da quando c'è Salvini, nel bel paese si è diffuso l'allarme del razzismo e del fascismo Dopo le sardine ecco l'attrice de… - Marcell92741535 : RT @carmenzarc1: L'attrice Tezeta Abraham: 'Gli italiani sono razzisti. Ed è colpa anche della cultura cattolica. Il rimedio? Viaggiare (e… - guig73 : RT @claudio_2022: Da quando c'è Salvini, nel bel paese si è diffuso l'allarme del razzismo e del fascismo Dopo le sardine ecco l'attrice de… -