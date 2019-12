“La verità!” Belen e Maria De Filippi | la confessione arriva in diretta Un mistero

caffeinamagazine

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 7 dicembre di Tu si que vales,Rodriguez, conduttrice della trasmissione, ha rivelato a tutti il peso sulla bilancia. Finalmente, direte. Eppure nessuna differenza tra il peso die quello diDe., messa alla prova in coppia con la bella showgirl argentina: un momento televisivo molto particolare. Uno dei partecipanti, un sollevatore di pesi, ha invitato due donne dello show a sedersi su una barra che ha poi alzato senza troppa fatica. “Peso 57 chili”, ha ammessoRodriguez, “Andiamo a fare la prova”, ha replicatoDe: il concorrente della trasmissione ha chiesto di poter avere per la sua performance due donne dello stesso peso. Sabrina Ferilli ha subito replicato ironicamente: “Io ho più ciccia di voi”. E la sfida è partita a suon di risate. Il crossfit sembra essere la passione che accomuna ...

mengonimarco : “Può la bellezza trascinarci via / se l'arte è una bugia / Che dice la verità?” A tra pochissimo su Canale 5!… - matteorenzi : Abbiamo il massimo rispetto per i giudici e abbiamo il massimo rispetto per i giornalisti. Ma vogliamo che ci sia l… - lucianonobili : All’@Ariachetira per contrastare le vergognose menzogne che diffondono su @MatteoRenzi, per pretendere scuse e rett… -