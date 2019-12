fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Laè in1.500 piazze italiane perre lee chiedere che il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, venga sospeso. Tra sabato e domenica sono state raccolte più diil segretario del Carroccio, Matteo: "Portiamo in Parlamento ladel popolo".

LegaSalvini : MES, LA LEGA RACCOGLIE LE FIRME (IN PIAZZA E ANCHE ON LINE) PER CHIEDERE LO STOP ?? Da venerdì sera si potrà firma… - fanpage : La Lega raccoglie oltre 200mila firme per stop al Mes, Salvini esulta: “È la voce del popolo' - Mariastellalong : RT @mariobortoluss1: Lega raccoglie mille firme contro il Mes -