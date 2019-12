La Casa di Carta | la quarta parte arriva il 3 aprile 2020 video

dituttounpop

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladidal 3ladella serie spagnola cult di Netflix Rio, Nairobi, Palermo, non sono più città e quartieri, il professore non è più un mestiere, ormai da qualche anno quando qualcuno sente nominare queste parole pensa subito a Ladi. Naturalmente è un’esagerazione per sottolineare l’impatto globale da oltre 35 milioni di visualizzazioni (secondo Netflix) nei primi giorni dal rilascio della terza, di una serie diventata cult e simbolo della piattaforma di streaming. Così per far felici i fan di tutto il mondo eccore unannuncio con la data di rilascio ufficiale della(secondadella seconda stagione): 3L’annuncioa poche ore della data de Le Terrificanti Avventure di Sabrina in arrivo il 24 gennaio. Curiosamente entrambi gli annunci sonoti dal Sudamerica. ...

