“Ko” Antonella Clerici | il ritorno in tv è una mazzata

(Di domenica 8 dicembre 2019) È tempo di bilanci per tutti, anche per la tv. Siamo tutti prossimi a chiudere l’anno in bellezza, o aprirlo. Ecco, dunque, la nuova sfida agli ascolti del sabato sera per Tu sì que vales. Ma chi si aggiudica il primo posto in classifica? Schiacciante sempre la sua vittoria, quella di Maria De Filippi. La contropartita in disputa vedeva schierati i bimbi dello Zecchino d’Oro condotto dacon al fianco Carlo Conti. Secondo quanto emerso il festival dei più piccoli è stato seguito da 2.482.000 di spettatori, con il 12.4% di share. Su Canale 5, invece, la semifinale di Tu sì que vales ha convinto i soliti cinque milioni di spettatori: gli ascolti tv di sabato 7 dicembre segnano 5.084.000 di spettatori e il 28.7% di share per la trasmissione.I programmi, e la rete di messa in onda, sono seguiti dal numero di spettatori e dalla percentuale di share. Continua dopo ...