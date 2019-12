Juice Wrld | il rapper ha delle convulsioni mentre cammina in aeroporto e poi muore a 21

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Era appena atterrato all’di Chicago con un volo proveniente dalla California quando,stavando, ha iniziato ad avere, si è accasciato al suolo ed è morto. È quanto successo al giovane, 21 anni, rivelazione della musica rap americana. Subito soccorso, il cantante è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui non c’era più nulla da fare. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni al sito Tmz,, il cui vero nome è Jarad Anthony higgins, sanguinava dalla bocca quando sono arrivati i paramedici. Ancora non si conoscono le cause della morte ma l’ipotesi è che si sia trattato di un attacco epilettico.era diventato celebre nel maggio 2018 con “Lucid Dreams“, brano che si è classificato al numero 2 della Billboard Hot 100. Il successo della canzone gli è valso il ...

