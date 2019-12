Jennifer Lopez di nuovo in verde e gli altri gossip del weekend

vanityfair

(Di domenica 8 dicembre 2019)indossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per Versaceindossa il jungle dress in passerella per VersaceÈ il momento cult del sabato sera americano e tutte le star ci passano una volta nella vita. È toccato anche a. Indovinate cosa si è messa? Sì, ancora una volta il jungle dress di Versace. Diciannove anni dopo l’epica apparizione sul red carpet dei Grammy, JLo è tornata a indossare l’iconica stampa della Medusa in una sfilata a settembre e ora nel sabato sera televisivo: il Saturday Night Live.non sembra ...

2017carlitouk : RT @vogue_italia: Sotto il cappotto, l'abito completo di gilet: come rendere iper femminile un look maschile secondo J.Lo - AlmaAlessandra : RT @vogue_italia: Sotto il cappotto, l'abito completo di gilet: come rendere iper femminile un look maschile secondo J.Lo - vogue_italia : Sotto il cappotto, l'abito completo di gilet: come rendere iper femminile un look maschile secondo J.Lo… -