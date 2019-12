Jennifer Lopez atomica | lato b mozzafiato a 50 anni FOTO

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019) 106 milioni di followers e un successo planetario senza eguali,fa impazzire tutti. Ultimamente l’abbiamo vista sul grande schermo con “Le ragazze di Wall Street” in cui non solomostra le sue doti attoriali ma anche una grande attitudine alla pole dance!b da paura Oggi la vediamo in questo super scatto dove mostra unb davvero tonico e seducente. E’ distesa su di una rete e fa invidia al mondo intero… Wow Jenny! L'articoloa 50proviene da Velvet Gossip.

dlirium_ : RT @cleopheas: Il jungle dress di Versace indossato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000 e il revival nel 2019: il tempo per lei non passa.… - itsfeds_ : RT @cleopheas: Il jungle dress di Versace indossato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000 e il revival nel 2019: il tempo per lei non passa.… - pinoquela : 2020 vai ser o ano da jennifer lopez -