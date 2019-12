Iran | il tempo della diplomazia sta per scadere

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ilsta per: per l’, gli Usa e l’Europa. A tre anni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, a un anno e mezzo dal suo ritiro unilaterale dall’accordo sul nucleare (Jcpoa), a sei mesi dall’inizio del conseguente disimpegno graduale di Teheran di fronte all’inazione dell’Europa, la sorte di quell’intesa è appesa ad un filo. Ma nessuno può permettersi di spezzarlo. Perché quell’accordo, per quanto malconcio, resta un fattore cruciale per sicurezza nella regione, e dunque anche per l’Europa. E senza la sua cornice tutto può succedere. Compreso l’innesco di una nuova escalation militare nel Golfo sulla scia di quanto accaduto negli ultimi mesi – tra sabotaggi di petroliere, l’abbattimento di un drone Usa e attacchi con missili e droni ad alcuni impianti del ...

