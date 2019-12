ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019)su tutta la linea il capitano azzurro. Nessun quotidiano oggi gli dà più di 4,5. La prestazione dinon solo non convince, ma delude fortemente dal momento che ci si aspettava, proprio da lui che è il capitano, una risposta forte per uscire dal momento di crisi4,5 Ci vorrebbero guizzi e fantasia e invece c’è un’apatia che stride con le esigenze e che finisce per bocciarlo clamorosamente. Corriere dello Sport 4,5Ondeggia tra esterno e zone d’area, debutta con un tiraccio in curva, non migliora dopo. Cambiato. Gazzetta dello Sport4.5 Totalmente in ombra, non gli riesce nulla: nessun guizzo, imprecisione nei passaggi, prestazione largamente incolore. Contro il Bologna era stato il migliore, a Udine invece il capitano è risultato tra i peggiori. Da quarto a sinistra nel 4-4-2 continua a soffrire Il Mattino L'articolo...

napolista : #Insigne bocciato a pieni voti dai quotidiani: tutti gli danno 4,5 - ilNapolista - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Muriel 6,5? No, insufficiente! Insigne distrutto ?? Giù i voti di #Immobile, #Ronaldo e bocciato Ilicic ? Leiva cambia di… - SOSFanta : ?? #Muriel 6,5? No, insufficiente! Insigne distrutto ?? Giù i voti di #Immobile, #Ronaldo e bocciato Ilicic ? Leiva… -