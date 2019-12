Infortunio Bentancur | l’esito degli esami sull centrocampista | distrazione del legamento

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Ildella Juventus Rodrigo, uscito anzitempo nel corso del match con la Lazio. “ha subito un trauma diretto con conseguentedelcollaterale mediale della gamba destra”. Lo comunica la società bianconera in una nota aggiungendo che il calciatore “che oggi ha effettuato terapie e recupero verrà valutato giorno per giorno“. La squadra intanto si è allenata in vista della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen: chi ha giocato ieri ha lavorato su una seduta di scarico, il resto della squadra ha ricominciato subito in campo, con la palla. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’esitodel ...

romeoagresti : #Juventus, gli accertamenti a cui si è sottoposto #Bentancur hanno evidenziato una distrazione del legamento collat… - forumJuventus : Risonanza in mattinata per Bentancur, l’infortunio sembra essere meno grave del previsto ???? - DiMarzio : #Juventus, gli aggiornamenti sulle condizioni di #Bentancur dopo l'infortunio contro la Lazio?? -