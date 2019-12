Incidente Milano bus-camion Amsa | morta la passeggera sbalzata fuori Ecco il video choc

corriere

(Di domenica 8 dicembre 2019) Le immagini di una telecamera fanno luce sul tragicoavvenuto sabato in viale Bezzi. L’autista della 90/91 non si ferma al semaforo. Non ce l’ha fatta ladal mezzo dell’Atm: «Vicini alla famiglia. Al via un’inchiesta interna»

fattoquotidiano : Milano, morta donna coinvolta nell’incidente tra filobus e un camion dei rifiuti dell’Amsa. Atm: “Il nostro mezzo è… - SkyTG24 : Incidenti stradali, cade dalla moto nel Milanese: grave 21enne - sergimagugliani : RT @Virus1979C: Milano, il momento dell'incidente tra bus e camion rifiuti: il mezzo Atm è passato con il rosso -