anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Nel giorno dell’ilCrescenzio, arcivescovo di, nell’atto di affidare la città alla Madonna, invita tutti i camorristi e i malavitosi a deporre le armi, per liberaredalla violenza e dalla corruzione che l’affliggono. “A voi tutti, che usate le armi per uccidere io grido, il nome di Dio nostro padre, di deporre le armi. Aprite le vostre mani lasciate cadere i coltelli che spargono sangue, morte del lutto, che reclamano vendetta perché l’odio provoca altro odio”. Parole forti quelle deldurante la celebrazione , che continua, sottolineando: “Gettate le armi, anche in una chiesa se volete, restando nell’anonimato e riconsegnerete al mondo, alla città e ai vostri cari un presente e un futuro degno del dono della vita”. “Gettate le armi, il ...

Avvenire_Nei : #Napol. La statua dell’Immacolata con una coperta isotermica: l’idea è del parroco di Cercola - CINZIABURINI : RT @UiltucsCampania: Vertenza #Auchan - Immacolata di sciopero per i lavoratori di #Nola - la @uiltucs c’è #conad #lavoro #sciopero #verten… - anteprima24 : ** #Immacolata a ##Napoli, il messaggio del cardinale Sepe: 'Deponete le armi' ** -