Ilva | il ministero dello Sviluppo | “Nessuna lettera di Mittal Non si parla di

(Di domenica 8 dicembre 2019) Con Arcelor“non si è mai nemmenoto di una transazione economica” per la riconsegna degli impianti. Fonti delEconomico negano l’arrivo di unadella multinazionale dell’acciaio nella quale sarebbe stato proposto un accordo – rigettato dal governo – sulla base di 1 miliardo di euro per abbandonare l’Italia e chiudere la partita nelle aule di tribunale. Una richiesta “urgente” di chiarimenti è giunta dalla Uilm al premier Giuseppe Conte e al ministro Stefano Patuanelli: “Questa ulteriore notizia da parte di alcune autorevoli fonti di stampa – dice il segretario Rocco Palombella – si inserisce in un clima già fortemente teso e pesante che si respira all’interno degli stabilimenti italiani del gruppo. Non si può giocare sulla pelle di 20mila lavoratori”. Nella ...

