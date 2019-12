Il segreto anticipazioni 9 dicembre 2019 | Maria prende una sofferta decisione per i suoi

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nella puntata de Il, in onda lunedì 9su Canale 5, Carmelo ripensa con rabbia alla propria occasione fallita menteè costretta are una difficile. Iltorna con la puntata di lunedì 9e leci riportano non solo all'attentato fallito di Carmelo ma anche ae alla difficiledare suifigli. Carmelo non ha le prove del coinvolgimento di Donna Francisca nell'incidente che ha portato alla morte di Adela ma è convinto della sua colpevolezza, per questo ha organizzato meticolosamente l'imboscata ai danni della Montenegro. Quello che non aveva previsto, però, era la fedeltà di Mauricio, che per difendere la sua signora è stato colpito al suo posto dalla pallottola a lei destinata. Questo atto di ...

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca rivuole la sua eredità - - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni puntata di lunedì 9 dicembre: Antolina ricercata - #Segreto #anticipazioni #puntata - KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni puntata di lunedì 9 dicembre: Antolina ricercata - -