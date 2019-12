calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) La posizione diè meno in bilico di quanto si pensi, lo riferisce Giovanni Scotto (Il) su Twitter Giovanni Scotto, giornalista de ”Il” ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli sul proprio profilo Twitter. In particolar modo, si è soffermato sulla posizione di Carloche secondo molti risulta traballante. ”Ad oggi un esonero di #è da prevedere solo in caso di (clamorosa) eliminazione in Champions. #DeLaurentiis aspetta con fiducia la gara col #Genk e vuole i 3 punti col #Parma. A favore dic’è la situazione dello spogliatoio, sulla quale si proverà a intervenire”. Lo stesso giornalista ha parlato poche ore fa della posizione di Gattuso rispetto ad un possibile ruolo di traghettatore In precedenza, lo stesso Scotto aveva parlato di un’apertura da parte di Gattuso ad un eventuale ruolo di ...

CalcioMercatoNA : Il Roma - Esiste una sola condizione per l'esonero di #Ancelotti #calciomercato - inaki071166 : Messaggio per i #romani Ma a Roma esiste un 'circolo' composto solo da uomini (non necessariamente gay) che si riun… - Jezuzkop34 : RT @chribani: Stasera per i milanisti si è aperta una nuova porta. Una strada alternativa a ratti e gobbi esiste, percorriamola. Il carro… -