Il padre uccise l’ex moglie e si suicidò Ora l’Inps chiede alle figlie 124 mila euro per

(Di domenica 8 dicembre 2019) Oltre al danno anche la beffa. È il 28 luglio del 2013 quando a Marina di Massa, in Toscana, Marco Loiola, 40 anni, spara all’exCristina Biagi, uccidendola, e poi si toglie la vita. Prima però ferisce, con sei pallottole, la persona che credeva essere erroneamente l’amante della. L’uomo è riuscito a sopravvivere, oggi ha 54 anni ma ha un’invalidità permanente. La denuncia del legale di famiglia Ora, a distanza di sei anni, l’Inps(di 14 e 12 anni) della coppia morta un maxi risarcimento di 124, per pagare l’indennità di malattia e l’assegno di invalidità al 54enne ferito. Un’intimazione di pagamento da effettuare entro dieci giorni. L’avvocato di famiglia, Francesca Galloni, come spiega La Nazione di Massa, parla di «richiesta legittima» ma «difficile da comprendere sul piano ...

