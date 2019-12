anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodel(Na) – E’ partita nella giornata di ieri adel, laa Palazzo“, in mostra le eccellenze artigianali del territorio. Realizzata dall’Assessorato alla Cultura insieme all’ Associazione “Cameo Art” lada così il via alle celebrazioni per le festività natalizie nel comune vesuviano. L’evento tenutosi presso la splendida location dello storico sito di Palazzo Baronale, vedrà l’esposizione di circa 200 opere che vanno dall’incisione su conchiglia, lo storico corallose, passando per gli immancabili presepi. La mostra resterà in città fino al prossimo 7 gennaio. Dal 9 dicembre fino al 20, l’esposizione sarà poi aperta alle scolaresche attraverso visite guidate che si svolgeranno in orari mattutini. La direzione artistica della mostra è affidata a Giovanna Accardo, dottoressa in storia dell’arte e conservazione ...

sca_moni : Ho poche certezze nella mia vita, ma una di queste è sicuramente il mio albero di Natale che ogni anno gareggia con… - anteprima24 : ** Il #Natale a Torre del Greco con la kermesse: “Arte a Palazzo” ** - GabriItalia : RT @OrtaGuida: #8Dicembre Premio per l'originalità va a #Divignano (#Novara ) 1500 pezzi all'uncinetto che ricoprono la parte della torre… -