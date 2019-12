Il Napoli passa il turno se | le combinazioni per l’accesso agli Ottavi di Champions

Colonnese : ”Inter più forte del Napoli degli anni passati” : Colonnese: “Sintonia società-allenatore la chiave del successo dell’Inter. Napoli? Non è una squadra da 20 punti in classifica, la qualificazione in Champions è vicina, ma è una delusione Francesco Colonnese, ex Roma e Inter, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della squadra nerazzurra, della compagine partenopea e della Roma. Queste le sue ...

Napoli - pioggia di calcinacci a via Chiaia : sfiorati i passanti dello shopping di Natale : pioggia di calcinacci a via Chiaia, nel cuore di Napoli preso d'assalto da turisti e napoletani impegnati nello shopping di Natale. Poco dopo le 19.15, pezzi di calcinacci si sono staccati...

Il Black Friday di Discovery passa per Napoli : Due titoli originali in anteprima sulla piattaforma pay di Discovery e tutti e due nati e costruiti all'ombra del Vesuvio: è evidente che per il suo Black Friday DPlay abbia puntato sui Napoli e i suoi 'derivati', filone che di certo ha regalato grandi soddisfazioni al gruppo.prosegui la letturaIl Black Friday di Discovery passa per Napoli pubblicato su TVBlog.it 29 novembre 2019 19:43.

Napoli - il rione Sanità passa dal degrado al turismo culturale. Così ‘la bellezza ha generato bellezza’ : Questa è la storia di un quartiere, la Sanità, uno dei tanti quartieri di Napoli, ma non un quartiere qualsiasi. Questa è anche la storia di un uomo, Antonio Loffredo, un sacerdote, ma non un sacerdote qualsiasi. Ma soprattutto questa è la storia di un gruppo di ragazzi che stanno facendo la rivoluzione. La Sanità è un luogo tanto complesso quanto affascinante. Qui è nato Totò, ma soprattutto il quartiere conserva un grande tesoro: le Catacombe ...

Champions League – Risultati e classifica del Girone E - il Napoli passa se… : Il Napoli pareggia in casa del Liverpool: la situazione del Girone E dopo la quinta giornata di Champions League Un pareggio soddisfacente, per il Napoli, questa sera contro il Liverpool. Mertens non è bastato agli azzurri, che hanno comunque fermato i campioni d’Europa, confermandosi al secondo posto nella classifica del Girone. Tutto rimandato quindi alla sesta giornata, in programma per il 10 dicembre, nella quale si decideranno ...

Dopo il pareggio con il Liverpool - il Napoli passa agli ottavi di Champions se… : Dopo il pareggio conquistato questa sera ad Anfield il Napoli passa il turno ed approda agli ottavi di Champions se ovviamente batte il Genk al San Paolo, ma la formazione di Ancelotti ha diverse alternative. Se per esempio la gara tra Salisburgo e Liverpool dovesse finire in pareggio, agli azzurri basterebbe un pareggio in casa per passare con 10 punti. Il Napoli però rivede adesso anche un barlume per poter passare il turno da primo in ...

Napoli - Alisson svela un clamoroso retroscena : “in passato ho dovuto rifiutare la proposta” : In queste ore è piombato fuori un clamoroso retroscena di calciomercato che sicuramente provocherà qualche dispiacere ai tifosi del Napoli. Il portiere Alisson Becker, questa sera avversario dei partenopei in Champions League, in passato sarebbe potuto diventare un calciatore azzurro. Lo ha svelato il diretto interessato ai microfoni del The Dipendent con queste parole: “De Laurentiis ha provato a prendermi prima che lo facesse il ...

CorSera : la strada del Napoli per evitare il fondo passa da San Siro : Saranno in 60mila stasera a San Siro. Milan-Napoli è sempre una partita attesissima, nonostante il momento non felice per entrambe le squadre. Insieme, scrive il Corriere della Sera, le due squadre fanno lo stesso numero della Juventus. Il Milan ne ha 13, il Napoli 19. La Juventus, da sola, ne ha 32. “Crisi diverse a confronto in un duello fra grandi deluse. Tutti spalle al muro: ecco perché nessuno può fallire, stasera. Né il Milan, né il ...

Ibrahimovic al Milan : Ansa conferma - trattativa avviata. Sorpassato il Napoli : CALCIOMERCATO – Come vi abbiamo riportato nel tardo pomeriggio, l’agente Mino Raiola si è incontrato in Casa Milan con la dirigenza rossonera per discutere di un accordo di massima per l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, il cui ritorno in Serie A sembra ormai la pista più percorribile, tornerebbe a vestire la casacca Milanista dopo […] Leggi tutto L'articolo Ibrahimovic al Milan: Ansa conferma, trattativa ...

Dott. De Nicola : “Ammutinamento Napoli già in passato. Infortunio Milik? La pubalgia non è una malattia. Dicevano che Hamsik era figlio mio…” : Alfonso De Nicola ex medico del Napoli, parla ai microfoni di Radio Marte L’ex medico del Napoli Alfonso De Nicola, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live parlando del club azzurro. Ecco quanto ha detto: “I risultati del Napoli, dopo che sono andato via, non sono stati eccezionali, ma chi mi ha sostituito ha continuato nel nostro progetto. Se ci fossi stato ancora, probabilmente sarebbe stata la stessa identica ...

Risultati Champions League – Barcellona fermato dallo Slavia - show tra Chelsea e Ajax : il Liverpool sorpassa il Napoli : Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia. Pari tra Chelsea e Ajax, l’Inter cade a Dortmund mentre il Napoli pareggia con il Salisburgo Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico ...

Champions - bottino pieno per le italiane : l’Inter piega il Borussia Dortmund. Il Napoli passa a Salisburgo : A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Insigne firma il 2-3

Napoli - di nuovo follia al Vasto : extracomunitario dà l'assalto alle auto di passaggio : Non è stata una domenica tranquilla per gli abitanti del quartiere-polveriera del Vasto. Sono passate da poco le 14.00 quando un extracomunitario, in evidente stato di alterazione mentale, si...