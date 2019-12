Il mondo è di Civitanova e Conegliano L’Italia del volley ora punta su Tokyo

lastampa

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Gli uomini in Brasile e le donne in Cina vincono i loro primi titoli iridati: i nostri club tornano padroni di tutto dopo 27 anni. Juantorena, Egonu e le altre azzurre dell’Imoco chiudono un 2019 trionfale e alimentano le speranze per le Olimpiadi

Agenzia_Ansa : #Pallavolo l'Italia è padrona del mondo. Due club conquistano l'iride: tra le donne Conegliano @ImocoVolley e tra… - Eurosport_IT : I PIÙ FORTI DI TUTTI! La Lube Civitanova vince il Mondiale per Club battendo il Sade Cruzeiro per 3-1????????… - fanpage : Pallavolo, la Lube Civitanova è campione del mondo: doppietta iridata per l'Italia -