Il gossip? Ho imparato da quando vendevo la mercato Le riviste servono a incartare

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Stefano De Martino non fa più di cognome Belen Rodriguez”. Il Fatto Quotidiano intervista lo showman lanciato su Rai2 da Carlo Freccero, e che conduce “Stasera tutto è possibile al posto di Amadeus”. Una lunga intervista di cui riportiamo qualche stralcio. Ci vuole disciplina.Quello sempre: il talento, senza disciplina, è un Eden riservato a pochissimi, e io non sono in quella cerchia.(...)Così serio anche a scuola?Ci andavo pochissimo, talmente poco da non avere grandi ricordi; il problema è che non riesco a focalizzarmi contemporaneamente su troppe situazioni, e gli studi mi distraevano.In teoria doveva essere il contrario.Me lo diceva anche mio padre.Suo padre era ballerino.E non voleva proseguissi con la danza, temeva delusioni e porte in faccia, temeva facili illusioni: da noi il posto fisso era, e forse ...

