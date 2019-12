Il deputato americano che ha sottratto fondi alla campagna per acquistare giochi su Steam

eurogamer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il rappresentante degli Stati Uniti Duncan Hunter ha dichiarato che presto si dimetterà dal Congresso dopo essersi dichiarato colpevole per l'accusa di uso improprio di oltre 250.000 dollari inper la, inclusi 1.528 dollari spesi persu."Poco dopo le vacanze mi dimetterò dal Congresso", ha dichiarato Hunter in una nota oggi. "È stato un onore servire la gente del 50° distretto della California, e apprezzo molto la fiducia che hanno riposto in me negli ultimi 11 anni." Hunter è stato incriminato l'anno scorso con l'accusa di "frode via cavo, documenti falsi, violazioni del finanziamento dellae cospirazione" relativi all'uso deidellaper pagare qualsiasi cosa, dalle spese familiari ai video. Ha quindi proceduto ad andare su Fox News e incolpare per quasi tutto sua moglie, anch'essa accusata.A seguito del rapporto ...

