I nomadi | cari politici | non esistono Sono come le scie chimiche

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Gli zingari”; “Gli zingari non hanno mai fatto la guerra”; “Gli zingari detestano il lavoro”; “Gli zingari rubano i bambini”.alcuni dei luoghi comuni che accompagnano la presenza di comunità rom in tutto il Paese. Luoghi comuni che danno forma a leggende metropolitane condite spesso da particolari dove la narrazione si perde nel buio di angoli urbani remoti e pericolosi. I racconti scorrono di persona in persona, di generazione in generazione, nelle pagine dei giornali, nelle canzoni e nei film. Penetrano nella testa, nel sangue, nel latte materno, per impregnare la mente e consolidare certezze ataviche. Ci si convince senza mai aver fatto esperienza. È così, perché sicuramente è così. E questo basta. Quella delsmo è la “bufala” che più delle altre ha impattato nelle politiche pubbliche visto che negli anni Novanta, con l’arrivo di richiedenti asilo da una ...