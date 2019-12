I dieci film da non perdere dal 2010 a oggi

thesocialpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nel bagaglio dei ricordi del decennio che abbiamo per ora riempito con vestiti, canzoni, parole, cibi, “fotografie” sportive e di amici purtroppo scomparsi, è giunto il momento di trovare spazio per le opere cinematografiche che più hanno lasciato il segno negli anni, da conservare e tenere a memoria per le future discussioni cinefile. Cimentarsi in una selezione di questa portata, ci porterà sicuramente a fare “vittime eccellenti” tra i grandidel decennio-2020, ma siamo certi che grazie all’estrema caratura artistica delle opere in questa lista, più di tanto non sbaglieremo. Ecco quindi i nostri migliori 10del decennio, selezionati per anno di uscita nelle sale, 10 pellicole da vedere assolutamente, che possono essere considerati come lo spirito dei nostri tempi, che in futuro potranno raccontare come siamo stati in questa epoca. Dalal 2015 Gli anni ...

Lodi_Jungle : Ha dato più lavoro regolare agli immigrati l’ultimo film di #CheccoZalone che qualsiasi ONG negli ultimi dieci anni. - valentiavi : Io oggi: 'Visto il periodo, ho voglia di guardare un film di Natale.' Sempre io oggi ma dopo dieci minuti: 'Toh,… - nikizag7 : RT @Pennacchiiiii: Cinefili, votate! (io, fossi in voi, voterei 'io sono li', non è una minaccia: è un consiglio) -