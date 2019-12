Henry Cavill | Superman lo ha aiutato a scegliere la squadra di football da tifare

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019)e il suo particolare criterio perladida: ha a che fare conha un criterio particolare di decidere per qualediamericano fare il tifo: tramite! L'attore britannico, che dello sport nazionale d'oltreoceano si dice essere un gran fan, ha scelto la suapreferita in base al supereroe da lui interpretato sul grande schermo. Come se non fosse già evidente il suo attaccamento nei confronti del personaggio che ha interpretato nei tre film targati Warner Bros./DC Films - di cui ha recentemente parlato anche in altra sede, ribadendo come gli piacerebbe continuare a esplorare il percorso di crescita dell'eroe -,ha raccontato a Jimmy ...

lxdyromanoff : IL CONTENT CHE MI STA DANDO HENRY CAVILL IN QUESTI GIORNI MADONNA FA CALDO - GamingToday4 : L'attore Henry Cavill parla di Overwatch e del suo eroe preferito nel gioco Blizzard, uno dei più odiati!… - IlMagoDiOzzac : Superman Aka Henry Cavill(????) meritava di più :((( -