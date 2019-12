kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019) Imbarazzante siparietto a: ecco cosa è successo Nella penultima puntata settimanale disu Rai Due è accaduto qualcosa di esilarante. Mentre andava in scena la rubrica Carloticon, che ha come protagonista Carla Gozzi, la padrona di casaGuaccero è scoppiata a ridere per via di una gag che nessuno aveva … L'articolo ‘Hail’uccello…’:, ladella collega proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Hai preso l'uccello...': Bianca Guacero imbarazzata a Detto Fatto, la clamorosa gaffe della collega - - marchserg : @StefaniaSosso Praticamente hai preso un biglietto sul Titanic. Buon viaggio! - Mario_Bexxx : @simonespetia Lascia stare, sul calcio hai le tue idee, le rispettiamo...ma se entri nel giardino di altri vieni pr… -