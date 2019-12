Haaland Juventus | blitz di Paratici | offerta importante dei bianconeri

juvedipendenza

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Allac’è una dirigenza che invece lavora ininterrottamente per cogliere eventuali occasioni per il presente ed il futuro. Una pianificazione continua, che porta i dirigentia muoversi su più profili alla ricerca del tassello giusto cui poi dare l’assalto. Ed in quest’ottica uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello del nuovo fenomeno norvegese Herling Brautsul quale gli uomini mercato juventini stanno cercando di giocare d’anticipo rispetto alla folta concorrenza dei top club europei., ecco la primadeiLo riferisce il ‘Corriere dello Sport’ che nella sua edizione odierna parla di undellamaterializzatasi recentemente con una proposta all’agente Mino Raiola: 3 milioni di euro a stagione più bonus.decisamenteper ...

codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Haaland alla Juve per 30 milioni? ?? ADL pensa ad Allegri per il dopo-Ancelotti ??? #edicola #calciomercato - tuttitalenti : #calciomercato #Juventus uno dei nomi da tenere sotto osservazione è quello di Herling Braut #Haaland del… - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: Haaland alla Juve per 30 milioni? ?? ADL pensa ad Allegri per il dopo-Ancelotti ??? #edicola #calciomercato -