Gualtieri:manovra?Saldato conto Papeete

"Abbiamo fatto un miracolo" con la Manovra,"rilancia crescita ed equità. Abbiamo saldato ildel",dice il ministro dell'Economia. "La discussione sul Mes ci sarebbe stata comunque",ma "la Lega,Salvini e Borghi hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone" Sulla stretta per l'Imu sulle seconde case "penso che daremo parere negativo, non è un emendamento del governo", aggiunge. "Con la riduzione del cuneo fiscale,meno tasse sugli stipendi". Crisi di governo a gennaio? "Penso di no".(Di domenica 8 dicembre 2019)