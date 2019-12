Grey’s Anatomy 15 | anticipazioni puntate in onda lunedì 9 dicembre su La7

dituttounpop

(Di domenica 8 dicembre 2019) Grey’s15 lesu La7in prima tv in chiaro,e trame. Prosegue l’appuntamento in chiaro con la quindicesima stagione di Grey’ssu La7,inle puntata 20 e 21 a partire dalle 21:15 circa, in streaming anche sul sito La7.it. La serie continua a macinare successi negli Stati Uniti e anche per questo è già stata rinnovata per una diciasettesima stagione. Ecco le trame degli episodi che andranno instasera: Episodio 20 Il Pacchetto Completo Arriva a sorpresa a Seattle Megan (Abigail Spencer), la sorella di Owen che però non sa nulla della gravidanza di Teddy e non è affatto contenta. Catherine si prepara per eseguire il suo primo intervento di rientro su un veterano amico della stessa Megan; tuttavia scopre che il paziente ha mentito sulla propria vita personale per ottenere il trapianto di ...

lightwoodcms : ho appena iniziato il retwatch di grey's anatomy, mi voglio proprio male - orasiamoindue_ : Con questo rewatch ho ufficialmente visto grey's anatomy dalla prima all'undicesima stagione 5 volte. CINQUE. E la… - bigddickk : nel 2020 mi aspetto grey’s anatomy su netflix capito @NetflixIT ? -