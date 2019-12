Grantchester la quarta stagione su Giallo da lunedì 9 dicembre

dituttounpop

(Di domenica 8 dicembre 2019)sulain streaming su DPlay torna il reverendo detective Arriva suin prima tv assoluta ladi, sei nuovi episodi carichi di cambiamento con l’arrivo di un nuovo reverendo. Basata sui romanzi TheMysteries” di James Runcie i sei nuovi episodi sono in onda a partire dasucanale 38 del digitale e di TivùSat e 167 di Sky, in oltre disponibili su DPlay. La trama Siamo a Cambridgeshire nel pieno degli anni cinquanta. Nel borgo rurale dicontinuano le indagini dell’ispettore di polizia Geordie Keating (Robson Green) e dell’affascinante reverendo Sidney Chambers (James Norton). Nel villaggio, però, c’è aria di cambiamento: Sidney decide di lasciaree il suo collega di sempre per seguire un nuovo amore, Violet, passando quindi le redini della parrocchia a ...

carotelevip : RT @telesimo: C’è aria di cambiamento nei nuovi episodi di #GRANTCHESTER, tra misteri, crimini e l’arrivo di un nuovo reverendo... La quart… - telesimo : C’è aria di cambiamento nei nuovi episodi di #GRANTCHESTER, tra misteri, crimini e l’arrivo di un nuovo reverendo..… - ZoomMagazineIT : Su Giallo arriva la nuova stagione di GRANTCHESTER… e un nuovo reverendo -