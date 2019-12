oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo un finale di quarto giro semplicemente infuocato, va a Rasmus Højgaard, diciottenne danese gemello di quel Nicolai che già qualche mese fa era andato molto vicino a togliere il KLM Open a Sergio Garcia, l’AfrAsia BankOpen. Con i suoi 18 anni e 271 giorni, è il terzo più giovane vincitore della storia dell’dopo Matteo Manassero e il neozelandese Danny Lee. La sua vittoria arriva alla terza buca di, in cui con un eagle spezza la resistenza del francese Antoine Rozner, classificatoinsieme al nostro. Per l’azzurro, autore di un ottimo torneo, le speranze svaniscono alla prima buca di playoff assieme alla pallina che va a finire in acqua e che lo obbliga al par, insufficiente per pareggiare i birdie dei due suoi concorrenti. Il suo torneo, comunque, è di altissimo livello, chiuso non solo con un -5 di giornata ...

OA_Sport : Golf, European Tour 2020: Renato Paratore secondo alle buche di spareggio, al Mauritius Open vince il diciottenne R… - zazoomnews : Golf European Tour 2020: Rozner Detry e Hill al comando del Mauritius Open dopo tre giri. Renato Paratore rimonta e… - zazoomblog : Golf European Tour 2020: Rozner Detry e Hill al comando del Mauritius Open dopo tre giri. Renato Paratore rimonta e… -