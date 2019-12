“Godo!” Anna Falchi | Senza veli mozzafiato sui social Il motivo di tanta gioia lo svela lei

caffeinamagazine

(Di domenica 8 dicembre 2019)bomba sui, il Senza veli è.La vittoria per 3 a 1 dei biancocelesti sulla Juventus durante l’anticipo della serie A di ieri, 7 dicembre, è stata l’occasione per un altro spogliarello da parte di. “Come godooooo!!!”, ha scritto la biondissima showgirl come didascalia sotto la foto che la ritrae con una grande sciarpa con i colori della sua squadra. Non ci sarebbe nulla di eclatante senon indossasse solo un paio di pantaloncini bianchi, quelli della divisa ufficiale della S.S. Lazio. La sciarpa, infatti, serve alla showgirl per coprire il Senza veli esibito per l’occasione. Da sotto il bordo si intravede il seno della, un dettaglio che ha mandato letteralmente in visibilio gli utenti di Instagram, anche quelli che non tifano Lazio. Continua dopo la foto Laddove il calcio divide, scriver il Giornale,...

