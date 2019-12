Giancarlo Magalli contro Chiara Ferragni | “Guadagna miliardi ma non sa fare niente”

cronacasocial

(Di domenica 8 dicembre 2019). A Tv Talk, il conduttore de I Fatti Vostri, ha affermato che la social influencer «guadagna milliardi ma non saniente». Poi, parlando di un’altra social influencer,Biasi, di cui recentemente si è parlato per una battuta infelice durante uno scherzo sulle Iene («Per 80mila euro nemmeno mi alzo dal letto»),ha detto: «Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita». Il conduttore televisivo ha poi aggiunto: «Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi», ricordando che è padre di una social influencer: «Sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta». Sì perché Michela, la figlia avuta da Valerio Donati, su Instagram ha oltre 36mila follower. LEGGI ANCHE: Instagram nasconde i like, i social influencer tremano. Michela, la figlia di ...

