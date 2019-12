Gazzetta | Montella resta alla Fiorentina fino alla fine della stagione

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo la sconfitta rimediata oggi a Torino la posizione disulla panchinarischia di diventare difficile. Secondo quanto riporta ladello Sport, però il tecnico non ha di che preoccuparsi, almeno per questa. Le intenzionisocietà infatti dovrebbero essere quelle di arrivare a giugno sotto la sua guida tecnica. Commisso e Barone vorrebbero arrivare acampionato senza fare rivoluzioni in corso d’opera, per poter poi scegliere con calma il sostituto. Questo non significa che non si siano guardati intorno puntando Rino Gattuso, l’ex Milan sarebbe infatti il prescelto. Ma è anche un cimalista dei desideri del Napoli. L'articoloilNapolista.

