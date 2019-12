Galaxy Fold 2 | anticipazioni | prezzo e design Come sarà il dispositivo

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)2:il2:ilMentre gli altri produttori cercano soluzioni innovative per proporre i propri smartphone pieghevoli, la Samsung è già un passo avanti, proiettata nello sviluppo del nuovo2. Sebbene non si sappia nemmeno minimamente quando vedrà la luce questo smartphone, si sa molto bene invece che questa linea di dispositivi mobili sta ingranando la marcia sempre di più. Secondo le recenti indiscrezioni, l’azienda sudcoreana starebbe lavorando a delle novità tecniche molto interessanti. Ecco tutti i dettagli emersi dai rumors.2: due pieghevoli per la seconda generazione? Il1 è stato da poco messo in commercio. Dopo una battuta d’arresto iniziale, causata da alcuni problemi tecnici che ne avevano rallentato ...

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Samsung Galaxy Fold 2 monterà il sensore da 108 MP e con zoom ottico 5x? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… - infoitscienza : Samsung Galaxy Fold 2 monterà il sensore da 108 MP e con zoom ottico 5x? - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Samsung Galaxy Fold 2 monterà il sensore da 108 MP e con zoom ottico 5x? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… -