Futuro Bonaventura | si fanno avanti due club | la situazione

(Di domenica 8 dicembre 2019), sul centrocampista italiano in scadenza il prossimo giugno siFiorentina e Roma: laGiacomoandrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, qualora non rinnovasse col Milan. Il centrocampista è un profilo che stuzzica le idee di diverse società di Serie A, grazie alla sua esperienza. Il Corriere dello Sport fa il nome di Fiorentina e Roma comeinteressati. Sondaggi da parte dei viola e dei giallorossi per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione, che andrebbe in scena in estate. Leggi su Calcionews24.com

