Fiorentina | Montella | «C’è rabbia Commisso? Non l’ho incontrato ma serve pazienza»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Le parole di Vincenzoal termine della sconfitta dell’Olimpico contro il Toro: «È un momento delicato» Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro il Toro. MATCH – «C’è tantaperchè la squadra non ha giocato male. Siamo partiti un po’ contratti e non va bene. Nella ripresa abbiamo reagito creando 4 occasioni nitide senza concretizzare e questo è un aspetto da migliorare. Io riparto da quellae determinazione che la squadra ha fatto vedere nella ripresa»– «non l’ho visto, immagino sia molto deluso e dispiaciuto. È un momento molto delicato ma noi siamo qui pronti per uscire da questa situazione. Fiducia della società? Sì la sento, però devo fare di più anche io visto che è un momento delicato. Gli obiettivi erano ben chiari, bisogna avere ...

titty_napoli : RT @NicoSchira: Rocco #Commisso ha lasciato lo stadio deluso e furibondo per la prestazione deludente della sua #Fiorentina, messa alle cor… - Bertolca10 : Tra le squadre in crisi, dopo il Napoli, primi di diritto per i risultati degli ultimi due mesi, si iscrive anche l… - orfanolorenzo : In pratica Pradè è un mese che dichiara che Montella è incapace, confermandolo poco dopo. Ossimorico coglione. #Fiorentina #Montella -