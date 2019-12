Festa dell’Immacolata | tradizionale omaggio dei vigili del fuoco a Roma

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Come da tradizione, ideldel Comando dihanno celebrato ladell’Immacolata Concezione offrendo i consueti omaggi floreali donati dal Comando e dai fedeli, alla statua della Madonna, posizionata sulla colonna dell’Immacolata in piazza Mignanelli, nella Capitale. La tradizione trae origine dalla proclamazione del dogma dell’Immacolata: furono circa 200del, all’epoca pontifici, a realizzare il monumento votivo.L'articolodell’Immacolata:deidelMeteo Web.

