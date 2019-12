Festa dell’Immacolata | oggi l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Venezia

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019), nel giorno delladell’Immacolata, a Roma si riaccende “Spelacchio“, l’Albero dicosì ribattezzato negli scorsi anni per le polemiche sui rami non proprio rigogliosi dell’abete posizionato, come da tradizione, a. La cerimonia di accensione delle luci dell’Albero, a cui si accompagnerà l’illuminazione di via del Corso, si terrà alle 19 alla presenza del sindaco Virginia Raggi.L'articolodell’Immacolata:l’accensione dell’albero didiMeteo Web.

matteosalvinimi : C'è chi se ne vergogna, c'è chi addirittura ne insulta l'immagine, offendendo non solo i credenti ma la memoria col… - vaticannews_it : #8Dicembre La Chiesa celebra la solennità dell' #immacolataconcezione Il dogma è stato proclamato da Pio IX nel 18… - Antonio_Tajani : Oggi celebriamo la solennità dell’Immacolata concezione, una festa importante per tutti noi. L’#8Dicembre, come da… -