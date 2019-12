Federico II | arriva | “Economia e sociologia delle nuove mafie”

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Comprendere come le istituzioni democratiche possano mettere in campo politiche e strategie d’intervento, a partire dal ruolo centrale della magistratura, che garantiscano ai propri cittadini sicurezza e legalità come presupposto di uno sviluppo economico sano e sostenibile. È l’obiettivo con cui quest’anno all’Università degli StudiII di Napoli è nato, in seno al DEMI, il Dipartimento di Economia, Management ed Istituzioni, il corso di “organizzazioni criminali epolitiche di sicurezza” con in cattedra il sociologo napoletano Luca De Luca Picione, grande esperto dell’approccio sociologico allo studio dei fenomeni della criminalità organizzata. “Nell’ambito del corso come metodologia didattica – spiega Luca De Luca Picione – gli studenti si confrontano spesso con gli attori del sistema istituzionale e ...

