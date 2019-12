Farmaci | nel 2018 in USA prezzi in calo per la prima volta da 45 anni

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Negli Stati Uniti, ial dettaglio deisono leggermente diminuiti l’anno scorso, per ladal 1973. Ma parallelamente il costo delle assicurazioni sanitarie private è cresciuto. Lo rivela un autorevole studio sulla spesa sanitaria, prodotto dai Centri statunitensi per i servizi Medicare e Medicaid. L’indagine mostra una riduzione dell’1% deideial dettaglio per il, motivato dal fatto che i consumatori americani si sono affidati maggiormente ai medicinali generici e che il costo di molti prodotti di marca è aumentato (relativamente) più lentamente. Tuttavia la spesa farmaceutica totale per i medicinali da prescrizione è aumentata del 2,5% l’anno scorso, raggiungendo i 335 miliardi di dollari. La spesa sanitaria nel complesso è salita del 4,6% nela 3,6 trilioni di dollari, rappresentando quasi il 18% ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Tumore al polmone, Patarnello (Astrazeneca): 'Vanno ridotti i tempi d'ingresso dei farmaci nel mercato' - alberto_pilotto : RT @repubblica: Tumore al polmone, Patarnello (Astrazeneca): 'Vanno ridotti i tempi d'ingresso dei farmaci nel mercato' - repubblica : Tumore al polmone, Patarnello (Astrazeneca): 'Vanno ridotti i tempi d'ingresso dei farmaci nel mercato' -