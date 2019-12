Fabrizio Corona | perché il giudice ha concesso i domiciliari «umanitari»

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’ex re dei paparazzi sarebbe affetto da una malattia psichica che comprende un disturbo della personalità borderline, uno bipolare e uno narcisistico, ai quali aggiungere poi una sindrome depressiva. Per tutti questi motivi ilha deciso di scarcerarlo: la patologia di cui soffre, infatti, «non può essere curata adeguatamente» in una casa di reclusione. Lo scrive, nero su bianco, il magistrato di sorveglianza di Milano Simone Luerti che hala detenzione domiciliare «a» per i prossimi quattro anni all’interno di una comunità per tossicodipendenti. «Il soggetto bipolare ha dei passaggi di umore e di visione della realtà da una prima fase di eccitamento, generalmente collegata a pensieri di tipo persecutorio, ad una fase depressiva», ha spiegato al Corriere la psicoterapeuta Vera Slepoj secondo la quale l’ex agente ...

