Ex Ilva,Mise: nessuna lettera da Mittal

"Da Arcelornon è arrivata alcuna".E quanto trapela dal ministero dello Sviluppo riguardo alle indiscrezioni su una comunicazione della multinazionale, che avrebbe offerto al governo un miliardo di euro per lasciare gli impianti ain amministrazione controllata. "Con l'azienda non si è nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento", precisa il ministero. I sindacati chiedono un chiarimento immediato da parte del governo.