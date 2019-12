Europei di Nuoto | Simona Quadarella medaglia d’oro nei 400 metri stile libero femminili

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019)è salita sul gradino più alto del podio nella gara dei 400. Una vittoria bellissima, ottenuta in rimonta e scendendo sotto i 4 minuti, chiudendo in 3'59"75 davanti alla tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4.00.01, e alla ungherese Ajna Kesely bronzo in 4.00.04.

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Agenzia_Ansa : #Nuoto: Festa grande Italia, Pellegrini d'argento nei 200. Agli Europei oro e argento Carraro e Castiglioni. Bronzo… - Eurosport_IT : ME-RA-VI-GLIO-SA! Simona Quadarella non si batte: è oro nei 400 stile, bissato il trionfo negli 800 ???????????… -