Europei di nuoto | l’Italia chiude con un pieno di medaglie Sei ori | l’ultimo di

lastampa

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il bottino azzurro in vasca corta a Glasgow conta anche 7 argenti, 7 bronzi e una pioggia di primati

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - virginiaraggi : Grande Simona #Quadarella! Altro spettacolo a #Glasgow2019. Altro oro per l'Italia agli Europei di nuoto in vasca c… - Eurosport_IT : ME-RA-VI-GLIO-SA! Simona Quadarella non si batte: è oro nei 400 stile, bissato il trionfo negli 800 ???????????… -