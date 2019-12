European Film Awards | trionfa Lanthimos con “La favorita” Delusione per “Il traditore”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Negli“delle assenze”ilpiù “assente” di tutti fra le presenze in platea, ovvero La favorita di Yorgos, immaginifica opera “veneziana” del 2018, giàtrice agli Oscar per la protagonista Olivia Colman, che agli EFA si porta a casa i riconoscimenti come miglior, regia, attrice protagonista, costumi e fotografia ed anche il curioso premio come miglior commedia. Assenti siache la Colman e l’autore della fotografia Robbie Ryan, ma almeno presente la geniale artista dei costumi britannica Sandy Powell, ilsu Queen Anne e le sue “favorite” non ha avuto rivali fra i votanti degli Oscar europei, benché nella sestina dei Bestfiguravano opere di livello come L’ufficiale e la spia di Polanski, Dolor y Gloria di Almodovar e il nostro Marco Bellocchio con Il traditore, candidato a quattro statuette, ma purtroppo ...

nientepopcorn : #LaFavorita, il film di #YorgosLanthimos con #OliviaColman, conquista anche gli #EFA2019. Nessun premio per i 3 fi… - AriannaFinos : RT @pazzoperrep: Spettacoli. @AriannaFinos è volata a Berlino per la consegna degli European Film Awards, dove Il Traditore di Marco Bell… - pazzoperrep : Spettacoli. @AriannaFinos è volata a Berlino per la consegna degli European Film Awards, dove Il Traditore di Mar… -