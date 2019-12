Esteghlal Stramaccioni | è ufficiale | risolto il contratto col club iraniano

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019), finisce l’avventura del tecnico ex Inter sulla panchina delilFinisce l’avventura di Andreasulla panchina dell’. L’ex tecnico dell’Inter ha fatto grandi cose, dal lato sportivo, col: lascia l’in testa alla classifica, con il record di gol fatti. L’addio arriva grazie alla risoluzione contrattuale ottenuta dal tecnico, per gravi inadempimenti contrattuali del, non ultime le irregolarità dei pagamenti per lo stipendio di Andreae del suo staff. Leggi su Calcionews24.com

