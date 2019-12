Esonero Montella | l’aeroplanino ora rischia Pradè lo conferma | ecco le dichirazioni

calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dichiarazionisu: ”Sarà in panchina contro Inter e Roma Aggiornamento ore 17:55 – Il DS della Fiorentina Danieledi fatto Vincenzo. Queste le sue parole: ”Vedremo cosa succederà in queste due partite, ma contro Inter e Roma sarà in panchina. La fiducia che gli ha ribadito il presidente è massimale, vediamo in queste due gare” Vincenzoha ottenuto oggi contro il Torino la sua quarta sconfitta consecutiva. Come riportato da Firenzeviola pochi minuti fa, Commisso ha abbandonato lo stadio anzitempo rispondendo alle domande di alcuni tifosi sulla posizione dell’aeroplanino. Il patron statunitense ha risposto allargando le braccia e scuotendo la testa. Un segnale inequivocabile che nelle prossime ore suggerisce di fare molta attenzione a quanto trapela dall’ambiente Viola. In pole position c’è sempre ...

