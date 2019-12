Equitazione | FEI Dressage World Cup Salisburgo 2019 | nel Grand Prix Freestyle nuovo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è disputato a, in Austria, ildella tappa dellaCup di, che ha chiuso il programma. Oggi, su tredici partecipanti, si è imposta, ancora una volta, la tedesca Isabell Werth su Emilio. Tredicesima ed ultima posizione per Francesco Zaza su Wispering Romance. L’amazzone tedesca ha vinto con lo score di 85.905, chiudendo con buon margine davanti al connazionale Benjamin Werndl su Daily Mirror, che si è attestato in seconda posizione con 84.705. Completa il podio, seppur molto staccata, l’amazzone austriaca Victoria Max-Theurer, che su Benaglio si è classificata terza con 78.525. Tredicesima ed ultima posizione per Francesco Zaza su Wispering Romance, con lo score di 71.720. In classifica doppietta tedesca, con Benjamin Werndl in testa con 63 punti davanti alla connazionale Helen Langehanenberg, seconda con 60, mentre è terzo ...

zazoomblog : Equitazione FEI Dressage World Cup Salisburgo 2019: il Grand Prix va ad Isabell Werth decimo Francesco Zaza -… - SassiLive : +++EQUITAZIONE, RANKING FEI: IL CAVALIERE MATERANO EMANUELE GAUDIANO È IL NUOVO NUMERO UNO AZZURRO+++ - SassiLive : +++EQUITAZIONE, RANKING FEI: IL CAVALIERE MATERANO EMANUELE GAUDIANO È IL NUOVO NUMERO UNO AZZURRO+++ -